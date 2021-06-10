Рубль укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:00 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 5,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 72,25 рубля. Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,885 рубля (минус 20,25 копейки).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 72,21—72,33 рубля за доллар и 87,86—88,0875 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.