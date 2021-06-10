С июля в России сократится количество «серых» сим-карт, отток может составить от 2 млн до 18 млн штук, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков рынка. С 1 июня начал действовать закон (ФЗ-533), который предписывает компаниям и ИП вносить в специальный реестр на «Госуслугах» сведения обо всех корпоративных номерах. Тот есть тех, которыми пользуются сотрудники, а также сим-карт для технических устройств в компаниях. Сотрудники должны подтвердить свои данные, ответив на запрос оператора в личном кабинете или передать сведения самостоятельно. Чтобы начать пользоваться новой корпоративной картой, абонент должен активировать сим-карту в Единой системе идентификации и аутентефикации (ЕСИА).

Роскомнадзор будет контролировать корректность внесения операторами данных об абонентах и в случае недостоверных сведений требовать от операторов блокировать такие номера, рассказали в пресс-службе ведомства. Если сведения отсутствуют или являются недостоверными, оператор должен уведомить юрлицо или ИП. В случае если корпоративный абонент в течение 15 дней не исправит нарушения, то оператор должен будет прекратить оказание услуг связи, пояснили в Минцифры. Если же оператор не заблокирует корпоративные номера в установленные сроки, то в соответствии с ч. 3 ст. 14.1 КоАП компании может грозить штраф от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

В МТС отметили, что соблюдают требования 533-ФЗ. Для новых корпоративных клиентов сим-карты не активируют, пока личность человека не будет подтверждена через ЕСИА, а по техническим сим-картам — пока юрлица и ИП не передадут сведения об устройствах. В Tele2 разъясняют абонентам новый порядок при подключении, разместили информацию на сайте, а также делают рассылки по клиентам. В «Сбермобайле» информирование абонентов происходит при заключении договора. В «ВТБ Мобайле» сообщили, что работают только с массовыми клиентами.

Закон позволит навести порядок на рынке «серых» сим-карт, сказали в Минцифры. Такой картой с неустановленным владельцем могут воспользоваться преступники для хищений средств, совершения террористических актов и других противоправных действий, предупредили в Роскомнадзоре.

По мнению экспертов, закон, скорее всего, ударит по «серым» продавцам, которые оформляют на одно юрлицо сотни или даже тысячи сим-карт, считает Максим Савватин. Так, отток «серых» карт может составить до 10% от базы говорящих абонентов (или 2—2,5 млн штук). Также действующий закон приведет к переделу рынка, возможно, что абонентская база операторов изменится в меньшую сторону, а в будущем, вероятно, будет наблюдаться комбинированный сценарий развития событий: 10—15 млн абонентов все же зарегистрируются в соответствии с новым законом, еще столько же пользователей перейдут с корпоративных на личные сим-карты, отметили эксперты. Если предположить, что 30—40% сотрудников идентифицируют свои номера по новой схеме, еще столько же абонентов закроют корпоративные тарифы и начнут пользоваться личным номером, то в результате могут отсеяться 8—18 млн «серых» сим-карт, считают они.