Необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна, рассказал в интервью «Известиям» министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, такой график может быть предусмотрен коллективным договором конкретных работодателей.

«С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке на сегодняшний день неактуальна. Гибкий график, удаленная занятость для отдельных категорий сотрудников или для всех могут быть предусмотрены коллективным договором конкретных работодателей. На нынешнем этапе этого вполне достаточно», — сообщил Котяков.

Он предложил посмотреть на практику реализации решений, которые уже приняты. «Последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества, позволяют работодателю формировать гибкий график. А в случае необходимости можно и четырехдневную работу в офисе сделать, и трехдневную, а пару дней с определенным режимом удаленной работы можно из-за города трудиться. Это во многом решает вопросы, которые мы сейчас обсуждаем», — пояснил министр.