Росстат к началу следующего года запустит систему по использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ) и будет проводить параллельно два расчета индекса потребительских цен. В случае, если данные будут сопоставимыми, возможен частичный переход на расчет инфляции с использованием данных из чеков, сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Павел Малков.

«К концу этого — в начале следующего года мы запустим систему [по использованию данных с онлайн-касс для расчета инфляции]. И в 2022 году начнем проводить параллельно два расчета: по старому алгоритму сбора данных о ценах и тарифах, публикуя ИПЦ [индекс потребительских цен] на сайте Росстата, и с использованием новых источников. Будем смотреть, насколько они сопоставимы, и как только поймем, что дошли до точки сопоставимости, сможем использовать. Но это будет не полный переход на ККТ», — рассказал Малков.

По его словам, в прошлом году Росстат начал проект по разбору и анализу данных из чеков, которые предоставляет ФНС. «Задача оказалась довольно сложной и нестандартной. На первом этапе мы провели пилотные эксперименты в нескольких регионах. Видим, что динамика при наших расчетах, когда цены фиксируются сотрудниками, и при учете данных в чеках схожа», — отметил Малков.

Следующий шаг — разработка методологии, в которой будет детально расписано применение данных контрольно-кассовой техники для расчета индекса потребительских цен. «Будем создавать специальную информационно-аналитическую систему с элементами искусственного интеллекта, чтобы корректно использовать данные из чеков, Интернета и других источников», — добавил глава Росстата.

Правительство планирует уточнить методику расчета реальных доходов населения Министр финансов Антон Силуанов отметил, что реальные располагаемые доходы населения являются сложным показателем с несовершенством в подсчете.

Пока те данные ККТ, которые получает Росстат, невозможно использовать для полной замены существующей информации. «Если сейчас просто взять и начать замещать традиционные данные на данные чеков ККТ, мы просто не сможем обеспечить сопоставимость рядов, точность пока недостаточна. Это связано с тем, что не существует единого классификатора наименований товарной продукции, и поэтому информацию по ценам на отдельные товары приходится получать из чеков на основе технологий искусственного интеллекта», — пояснил Малков.

Кроме того, есть услуги, которые просто нельзя отследить с помощью ККТ. «Есть услуги, которые используются в расчете ИПЦ, но пока могут не фиксироваться через ККТ. Например, аренда квартир, услуги по обучению иностранным языкам, сложно найти услуги по ремонту одежды. Таких примеров достаточно много, поэтому еще долгое время Росстат будет частично собирать информацию вручную», — отметил глава Росстата.

Он добавил, что методология расчета инфляции не меняется. «Как считали индекс год назад, так и будем считать через год или через два. Это важно для сохранения сопоставимости данных, для временных рядов. Но мы увеличиваем количество источников данных, получаем возможность видеть больше разрезов — по регионам и территориям, по типам товаров и услуг, по форматам торговли. То есть получаем больше возможностей для последующего анализа динамики цен», — резюмировал Малков.