Россиянин Владислав Клюшин арестован в Швейцарии после запроса США по обвинению в финансовых махинациях, сообщила РИА Новости официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер.

Ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, Клюшин выступает против.

По словам Райзер, его обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Представитель Минюста отметила, что решение о передаче его американским властям, принятое Федеральным офисом юстиции, может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде.

В российском посольстве подтвердили информацию об аресте Клюшина.