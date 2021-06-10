Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статьи 12 и 15 федерального закона «О страховых пенсиях».

В соответствии с действующим законодательством, повышающий коэффициент при расчете пенсии устанавливается в случае ухода за одним, двумя, тремя или четырьмя детьми. В то же время, как отмечается в пояснительной записке к проекту, соответствующие коэффициенты не предусмотрены за пятого и последующих детей, и, таким образом, «родитель, родивший или усыновивший и воспитавший более четырех детей и, как следствие, не работавший значительный период времени, не может рассчитывать на прибавку к пенсии».

«У нас государство на всех уровнях декларирует как цель повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. Тем более странно видеть подобные правила, когда за первых четырех детей надбавка увеличивается, а далее — нет. Такая политика необъяснима, нелогична и несправедлива. Мы предлагаем коллегам-депутатам исправить эту ситуацию, не оглядываясь на дополнительные расходы бюджета», — сказал РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Комментируя действующие нормы в своем Telegram-канале, он пояснил, что сейчас одному из родителей, который ухаживает за ребенком до достижения им возраста полутора лет, начисляются дополнительные пенсионные баллы, при этом за каждого следующего ребенка коэффициент выше.

«Больше детей — больше балл за каждого, больше ежемесячная надбавка к пенсии. За первого ребенка — это всего 266,9 рубля, за второго — 800,8 рубля, за третьего — уже 1 601,5 рубля, а за четвертого — 2 402,3 рубля. Но тут справедливость заканчивается и на четвертом ребенке счетчик останавливается. Не важно, сколько у вас детей: пять, шесть, семь или восемь — получать все равно будете, как за четверых», — написал Щапов.

Разработчики законопроекта предлагают продолжить расчет по существующей системе и доплачивать за пятого ребенка 3 203 рубля, за шестого — 4 003 рубля и так далее.



Замглавы думского комитета также привел статистику, согласно которой сейчас в России почти 136 тыс. семей, у которых пять — семь детей, более 6,1 тыс. семей воспитывают восемь — десять детей, а 575 семей имеют более 11 детей. «Благодаря этим людям население России увеличилось почти на 800 тысяч человек. Как отец четверых детей считаю, что эти люди совершают подвиг для своей страны и достойны максимальной поддержки государства во всем», — добавил Щапов.

