Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение ООО «Газпром капитал» облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.
Бумаги могут быть размещены в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.
Согласно решению совета директоров «Газпрома», по усмотрению «Газпром экспорта» досрочно могут быть погашены облигации серии 001Б, зарегистрированные в ноябре 2020 года.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует финансировать программу газификации регионов РФ, в том числе за счет средств от облигационных займов. Эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компании, так как облигации будут учтены в составе капитала «Газпрома».
Как сообщалось, по итогам I квартала 2021 года чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 3% в сравнении с показателем на конец прошедшего года, до 3,737 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1. По итогам этого года «Газпром» планирует вернуться к комфортному уровню соотношения чистый долг/EBITDA.