Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение ООО «Газпром капитал» облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

Бумаги могут быть размещены в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.

Согласно решению совета директоров «Газпрома», по усмотрению «Газпром экспорта» досрочно могут быть погашены облигации серии 001Б, зарегистрированные в ноябре 2020 года.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
19.58%
28.06.2021
погашение
 Купить
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
 Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
11.79%
26.06.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
11.75%
08.03.2022
погашение
 Купить
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
11.47%
26.06.2021
погашение
 Купить
Смотреть все предложения

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует финансировать программу газификации регионов РФ, в том числе за счет средств от облигационных займов. Эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компании, так как облигации будут учтены в составе капитала «Газпрома».

Как сообщалось, по итогам I квартала 2021 года чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 3% в сравнении с показателем на конец прошедшего года, до 3,737 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1. По итогам этого года «Газпром» планирует вернуться к комфортному уровню соотношения чистый долг/EBITDA.