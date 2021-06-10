Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение ООО «Газпром капитал» облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.



Бумаги могут быть размещены в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.

Согласно решению совета директоров «Газпрома», по усмотрению «Газпром экспорта» досрочно могут быть погашены облигации серии 001Б, зарегистрированные в ноябре 2020 года.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует финансировать программу газификации регионов РФ, в том числе за счет средств от облигационных займов. Эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компании, так как облигации будут учтены в составе капитала «Газпрома».

Как сообщалось, по итогам I квартала 2021 года чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 3% в сравнении с показателем на конец прошедшего года, до 3,737 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1. По итогам этого года «Газпром» планирует вернуться к комфортному уровню соотношения чистый долг/EBITDA.