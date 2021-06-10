Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,23% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 834,34 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,14% и равнялся 1 672,44 пункта.

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение, перечисляет она.

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«Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к уверенному росту и поднялись до новых максимумов: 3 843 пункта (исторический) и 1 678 пунктов (с апреля 2012 года). Индикаторы продолжают движение к ближайшим целям роста, расположенным на 3 850 и 1 700 пунктах, хотя находятся в зоне перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3 790—3 890 пунктов», — комментирует эксперт.

