Активное развитие рынка индивидуального жилищного строительства в России возможно при выполнении пяти ключевых условий: стандартизации этого сегмента, повышения защищенности граждан и кредиторов, развития ипотечного продукта для ИЖС, субсидирования строительства инфраструктуры для частного домостроения и повышения прозрачности рынка за счет цифровизации. Об этом, выступая на форуме «Сообщество» в Твери, заявил заместитель управляющего директора «ДОМ.РФ» по развитию ипотечного рынка Олег Комлик.



«Рынок ИЖС в России сегодня развит довольно слабо. Основными ограничивающими факторами являются отсутствие стандартов индивидуального домостроения, высокая стоимость обеспечения участков под застройку инфраструктурой, отсутствие гарантий для участников рынка, слабое развитие ипотеки и слабое проникновение цифровизации. Например, около 70% граждан строят индивидуальные дома собственными силами, а доля сделок с ипотекой в ИЖС составляет менее 2%», — отметил Олег Комлик.

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По словам спикера, сейчас среди россиян высок спрос на индивидуальное жилье. По данным социологических опросов, около 70% граждан хотели бы жить в частных домах, а ровно 50% жителей многоэтажек хотели бы переехать в малоэтажные или собственные дома. При большом спросе качественного предложения на рынке мало. «Разработка типовых проектов, привлечение специализированных застройщиков и распространение программ субсидирования ипотеки могут помочь решить эту проблему», — считает представитель «ДОМ.РФ».

Он также отметил, что развитию ИЖС будет способствовать его цифровая трансформация. В этой части планируется размещение информации о проектах ИЖС в Единой информационной системе жилищного строительства, представленной на портале наш.дом.рф. Важное значение будет иметь создание в рамках суперсервиса «Цифровое строительство» сервиса «Строительство индивидуальных жилых домов». Он позволит перевести большую часть взаимодействия застройщиков, банков и государства в электронный формат.

