Лена и Влад пошли за деньгами, а Таня зарядилась энергией. Эксперт четвертого раунда Георгий Ващенко из «Фридом финанс» без труда выбрал лучшую идею.

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Инфляция растет, российский ЦБ будет поднимать ставку, а государства по всему миру ищут деньги на покрытие слишком больших расходов. Кто в этих условиях окажется в выигрыше? Заместитель директора департамента торговых операций «Фридом финанс» Георгий Ващенко видит как минимум две отрасли.

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Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



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Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.