Правила, по которым ведется торговля на американских биржах, устарели, и необходимо искать пути их обновления под современные реалии. Об этом в среду сообщил глава федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гари Генслер.

«Сегодня мы часто полагаемся на правила, которые были написаны в более раннюю эпоху. Правила, которые были одобрены 16 лет назад, уже не в полной мере отвечают современным технологиям. Я полагаю, что в настоящее время обоснованно искать пути обновления правил SEC для того, чтобы наши фондовые рынки гарантированно выполняли свои функции, а именно сохранение честных, упорядоченных и эффективных рынков при одновременной защите инвесторов и упрощении формирования капитала», — приводятся его слова на сайте финрегулятора.

В частности, комиссия хочет рассмотреть феномен игрового подхода к инвестициям. Он ведет к возрастающей ежедневной активности инвесторов, которые благодаря современным технологиям могут быстро продать или купить акции, используя мобильные приложения. Легкий доступ к рынкам провоцирует некоторых инвесторов совершать все больше операций, что ведет к увеличению доходов брокеров, однако, согласно исследованиям, снижает доходы игроков на рынке.

Генслер также отметил, что большая часть заявок на покупку или продажу акций в настоящее время сначала проходит через альтернативные торговые платформы, это может приводить к концентрации операций по той или иной компании или сегменту, что в свою очередь ведет к повышению волатильности рынков и нарушению их функционирования.

В январе некоторые акции небольших компаний затронула волна взрывного роста. В частности, стоимость бумаг компании GameStop за месяц взлетела более чем на 2 000%. Причиной тому стал шорт-сквиз (short squeeze — стремительный рост цены актива), организованный при помощи онлайн-форума Reddit частными трейдерами, которые зачастую использовали для ставок мобильное приложение Robinhood. В результате играющие на понижение хедж-фонды понесли миллиардные убытки. Акции компании AMC Entertainment Holdings, которой принадлежит сеть кинотеатров, также значительно дорожали и дешевели. Манипуляции с данными ценными бумагами стали причиной резких колебаний на фондовом рынке США.