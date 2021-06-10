Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил начинающих инвесторов об опасности следования инвестиционным рекомендациям Telegram-каналов, потому что зачастую такие каналы анонимные, а публикуемая в них аналитика является низкокачественной.



«Появляется такой вид мошенничества — это рекомендации в Telegram-каналах о том, что покупать, когда покупать. Эта такая «аналитика». Всегда аналитика в финансовой индустрии была уделом очень крутых профессионалов, которые аналитикой зарабатывают себе на жизнь и занимаются этой аналитикой всю свою жизнь… И тут появляется куча горе-аналитиков в Telegram-каналах, которые даже не подписываются, как их зовут», — сообщил он в ходе выступления на Дальневосточном медиасаммите — 2021.

Лях отметил, что порой такие каналы имеют большую аудиторию в десятки тысяч подписчиков, и люди доверяют их рекомендациям, потому что верят, что смогут таким образом заработать.

«Это тоже определенный лохотрон, только с другой стороны, потому что вы кому-то доверяете, но кому доверяете свои деньги — неизвестно. Их рекомендации ничем не подкреплены — это просто чье-то мнение. Но за счет того, что Telegram-каналы таким образом раскручены, что там десятки или сотни тысяч подписчиков, люди действительно этому верят и думают, что здесь скрыта та истина и правда, которая поможет им заработать», — добавил он.

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что гражданам надо уметь работать с такой информацией и отличать добросовестную аналитику от всей остальной. При этом, по мнению эксперта, подобные каналы нацелены на тех граждан, которые не обратили внимания на финансовые пирамиды или других нелегальных игроков на рынке и ранее не попадались на удочку мошенников.