Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагают поглощение одной экономики другой. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов.

«Роль экономики в жизни любого государства — это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами», — отметил посол РФ.

Напомним, в декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Ее российскую часть возглавил тогда еще министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую — министр экономики Дмитрий Крутой.

