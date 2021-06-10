Поступления в федеральный бюджет РФ в I квартале 2021 года оказались значительно выше прогнозных показателей, при этом зависимость от нефтегазовых доходов сокращается. Такие данные привел в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

«Поступления доходов существенно превысили прогноз. Они выросли почти до 5,3 трлн рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5%, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться», — отметил председатель Кабмина.

По словам Мишустина, беспрецедентный пакет мер поддержки, который правительство реализовало в пандемию по поручению президента, позитивно отразился на развитии экономики. «А это, в свою очередь, стимулировало потребительский спрос и занятость», — объяснил он.

Премьер обратил внимание на то, что восстанавливается деловая активность, в том числе и в тех секторах, где деятельность приостанавливалась. Число безработных, зарегистрированных в профильной службе, снизилось почти в два раза с декабря прошлого года, указал он. «Ускорились темпы роста жилищного строительства, в том числе благодаря масштабной поддержке ипотеки», — добавил Мишустин.

Кроме того, предприятия возобновили свои инвестиционные программы. Как пояснил глава Кабмина, хорошим стимулом для этого стали «относительно невысокие процентные ставки». На данный момент они примерно на 30% ниже, чем два года назад, напомнил премьер.

Все это, продолжил он, отразилось и на федеральной казне. Несмотря на период пандемии, бюджет был сведен с существенным профицитом, указал председатель российского правительства. При этом объем государственного долга продолжает оставаться на «безопасном, комфортном уровне», заметил он.

«Мы взяли хороший темп. Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства», — резюмировал Мишустин.