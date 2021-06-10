Минпромторг следит за готовностью торговых сетей не допустить дефицита и роста цен на продукты, заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Мы в свою очередь отслеживаем готовность торговых сетей не допустить дефицита и роста цен. С этой целью будем расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями», — сказал он на итоговой коллегии министерства.

Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит больше чем на три месяца. Такой объем запаса поможет сгладить стоимость товаров во время пика спроса, добавил Мантуров. «Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. Они при необходимости помогут сглаживать пики спроса», — сказал он.