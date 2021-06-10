Банк России сообщил о переводе Сергея Белова на должность начальника департамента полевых учреждений, следует из релиза регулятора.

«Приказом председателя Банка России начальник Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Владивосток) Белов Сергей Владимирович с 2 августа 2021 года переведен на должность начальника департамента полевых учреждений Банка России», — говорится в релизе.

Также приказом главы Банка России Олег Беленко со 2 августа 2021 года переведен на должность первого заместителя начальника департамента полевых учреждений Банка России.



Обязанности начальника Дальневосточного ГУ Банка России будет исполнять первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.