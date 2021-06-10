ЦБ установил официальные курсы валют на 11 июня.

Курс доллара повысился на 11,45 копейки, составив 72,1974 рубля (72,0829 рубля на 10 июня). Курс евро снизился на 0,49 копейки, до 87,8065 рубля (87,8114 рубля на 10 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,2 рубля (минус 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 87,87 рубля (минус 23 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,12—72,33 рубля за доллар и 87,7—88,09 рубля за евро.