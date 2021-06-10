Экспобанк предлагает повышенные ставки по вкладу «Летний» при открытии депозита онлайн. Доходность составляет до 6,91% годовых в рублях с учетом капитализации процентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет от 5,2% до 6% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — от 5,23% до 6,79%.

При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — от 5,3% до 6,1% годовых в рублях (от 5,33% до 6,91% годовых с учетом капитализации).