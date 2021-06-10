Темпы восстановления глобального спроса на нефть в 2021 году составят 6 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в июньском отчете ОПЕК. Таким образом, ОПЕК сохранила свою оценку, сделанную в мае.

Спрос на нефть в мире в 2021 году должен достигнуть 96,58 млн б/с.

В ОПЕК также ожидают, что темпы роста потребления нефти в мире ускорятся во втором полугодии на фоне более благоприятных макроэкономических прогнозов и ощутимого воздействия сделки ОПЕК+ на рынок.

Согласно отчету, ОПЕК повысила прогноз по росту поставок нефти из стран «не ОПЕК» в 2021 году на 100 тыс. б/с — до 0,8 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2021 года составили 2,962 млрд баррелей, опустившись на 6,4 млн баррелей, говорится в отчете.

На этом уровне объем запасов был на 160 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 25 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня.

Запасы самой нефти при этом снизились на 13,6 млн баррелей, остатки нефтепродуктов выросли на 7,2 млн баррелей.