Европейский центральный банк предполагает, что ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 4,6%, что значительно выше мартовских прогнозов. Об этом заявила глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

«Ожидается, что в среднесрочной перспективе восстановление экономики еврозоны будет поддерживаться более сильным глобальным и внутренним спросом, а также продолжающейся поддержкой как денежно-кредитной, так и налогово-бюджетной политики», — отметила Лагард.

Она добавила, что данная оценка широко представлена в базовом сценарии макроэкономических прогнозов ЕЦБ на июнь 2021 года. «Эти прогнозы предполагают годовой рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году, на 4,7% — в 2022 году и на 2,1% — в 2023 году», — подчеркнула глава ЕЦБ.

Таким образом, по сравнению с мартовскими оценками ЕЦБ, прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения на 2021 и 2022 годы, в то время как на 2023 год он остался неизменным. В марте европейский финрегулятор прогнозировал на текущий год рост ВВП на 4%, а на следующий — на 4,1%. «В целом мы считаем риски, связанные с прогнозом роста ВВП еврозоны, сбалансированными», — заключила Лагард.