Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, передает ТАСС.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%. Совет управляющих ожидает, что «ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%», говорится в сообщении ЕЦБ.

Кроме того, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму 1,85 трлн евро. «Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась», — отмечает ЕЦБ. Закупки в рамках PEPP в следующем квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года, указал регулятор, добавив, что закупки будут производиться гибко, в соответствии с рыночными условиями. Регулятор также нацелен не допустить возможного ужесточения условий финансирования, которое помешает снижению влияния пандемии на таргет по инфляции. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП в еврозоне до 4,6% в 2021 году Об этом заявила глава финрегулятора Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих.

Европейский регулятор также продолжит программу выкупа активов на сумму 20 млрд евро ежемесячно. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, указал ЕЦБ.



«Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели», — подчеркнули в ЕЦБ. Следующее заседание Европейского центробанка состоится 22 июля.