Почти половина суммы всех выплат по безработице в США во время пандемии, 400 млрд долларов, оказалась в руках мошенников. Как передает ТАСС, такую оценку в четверг приводит интернет-портал Axios со ссылкой на компанию ID.me, которая специализируется на защите персональных данных.
По словам главы компании Блейка Холла, до 50% всех выплат были, вероятно, похищены преступниками с помощью фальшивых заявлений на пособия, в которых использовались украденные личные данные граждан США. По его оценкам, речь идет о сумме в 400 млрд долларов.
По информации аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions, до 70% похищенных средств впоследствии оказалось за границей. Масштаб и трансграничный характер мошенничества ставит эту ситуацию в ранг проблем национальной безопасности, считает Axios.
Министерство финансов США не стало комментировать эту информацию.
В апреле Федеральная торговая комиссия США заявила, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тыс. жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 3 000%, подчеркнул тогда журнал Forbes.
Портал отмечает, что американские власти понимали возможность махинаций, но посчитали, что важнее обеспечить деньгами нуждающихся.
Налоговая служба США по ошибке разослала чеки на сумму 1,4 тыс. долларов пенсионерам в Японии. Как передает ТАСС, об этом накануне сообщила британская газета Financial Times.