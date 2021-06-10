Почти половина суммы всех выплат по безработице в США во время пандемии, 400 млрд долларов, оказалась в руках мошенников. Как передает ТАСС, такую оценку в четверг приводит интернет-портал Axios со ссылкой на компанию ID.me, которая специализируется на защите персональных данных.

По словам главы компании Блейка Холла, до 50% всех выплат были, вероятно, похищены преступниками с помощью фальшивых заявлений на пособия, в которых использовались украденные личные данные граждан США. По его оценкам, речь идет о сумме в 400 млрд долларов.

По информации аналитической фирмы LexisNexis Risk Solutions, до 70% похищенных средств впоследствии оказалось за границей. Масштаб и трансграничный характер мошенничества ставит эту ситуацию в ранг проблем национальной безопасности, считает Axios.

Министерство финансов США не стало комментировать эту информацию.

В апреле Федеральная торговая комиссия США заявила, что в 2020 году она получила от граждан свыше 394 тыс. жалоб на то, что их персональные данные были использованы третьими лицами для получения выплат по безработице. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 3 000%, подчеркнул тогда журнал Forbes.



Портал отмечает, что американские власти понимали возможность махинаций, но посчитали, что важнее обеспечить деньгами нуждающихся.