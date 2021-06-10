Банк для предпринимателей «Точка» расширил функционал эквайринговых терминалов, обновил приложение «Точка Х», а также сервис кадрового учета, сообщает внешняя пресс-служба «Точки».

Так, теперь клиенты «Точки» могут принимать оплату по QR в терминале. Для оплаты покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код и подтвердить операцию в приложении своего банка. Продавцу необходимо ввести сумму расчета в терминале и выбрать Систему быстрых платежей в качестве способа оплаты. Если возможности произвести платеж по QR-коду у покупателя нет, можно принять платеж по карте.

«Комиссия за оплату по QR в три-четыре раза ниже, чем у эквайринга, и не превышает 0,7%. Как подсчитали в «Точке», каждые принятые по QR 100 тыс. рублей экономят до 1,5 тыс. рублей для предпринимателя. Система быстрых платежей активно развивается, поэтому все больше покупателей смогут расплачиваться через QR-коды», — поясняется в релизе.

Также сообщается, что в «Точке X» появились меню быстрых действий, валютные операции и онлайн-бухгалтерия. В «Точке» проанализировали, какими функциями клиенты пользуются чаще всего, и добавили их в меню быстрых действий. К другим функциям можно перейти в любой момент. Кроме того, теперь, чтобы купить или продать валюту, достаточно сделать обычный перевод между своими счетами. Также на всех платформах «Точки X» стала доступна онлайн-бухгалтерия: можно получать напоминания о сроках уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчетности, а также работать с другими важными задачами.

В числе прочего клиентам стал доступен обновленный сервис кадрового учета. Он подходит как индивидуальным предпринимателям (на любой системе налогообложения), так и компаниям и полностью заменяет бухгалтера на кадровом учете. Постоянно контролировать работу сервиса не нужно. Компания или ИП один раз заводят сотрудников в систему, устанавливают им оклад и день выплат, после чего «Точка» формирует платежи и напоминает о днях заработной платы.