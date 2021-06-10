Основные фондовые торги в России завершились в четверг разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,41% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 827,71 пункта. Индекс РТС повысился на 0,16% до уровня 1 677,36.

Лидерами по росту котировок стали привилегированные акции «Транснефти» (плюс 7,47%), обыкновенные акции «АЛРОСы» (плюс 3%), ММК (плюс 2,5%), «Северстали» (плюс 2,43%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 1,46%).

Наиболее заметно подешевели обыкновенные акции «Новатэка» (минус 3,01%), ПИК (минус 2,42%), ВТБ (минус 1,87%), «Роснефти» (минус 1,78%), бумаги Petropavlovsk PLC (минус 1,74%).



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«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики, ощущая влияние внешних факторов и рубля», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг обновили очередные максимумы, поднявшись до 3 847 пунктов (исторический) и 1 686 пунктов (многолетний) соответственно, от которых отступили к концу сессии. Рынок остается в зоне перекупленности, что заставляет инвесторов осторожничать. Долларовый индекс сохраняет потенциал роста в район 1 700 пунктов, который может быть реализован в том числе благодаря укреплению рубля, в то время как рублевый индикатор почти достиг краткосрочной цели в 3 850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 760—3 860 пунктов», — пишет эксперт.



По ее словам, «на мировых фондовых биржах в четверг преобладал умеренный оптимизм. Данные по инфляции в США за май оказались выше прогнозов, но не слишком напугали покупателей, которые предвкушают дальнейшее восстановление экономики в условиях сохранения стимулирующих мер ФРС и американского правительства. Европейские биржи при этом нейтрально отреагировали на мягкий тон ЕЦБ, который в целом был заложен в цены. В пятницу особенно важным для российского рынка и рубля будет заседание ЦБ РФ, от которого ожидают очередного ужесточения денежно-кредитной политики. Последнее позитивно для рубля и может стать умеренным негативом для рынка акций».