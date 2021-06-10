Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 71,9 рубля, что на 41 копейку меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,5 рубля (минус 59 копеек).



В ходе сессии было проведено 44,8 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 7,6 тыс. сделок с евро на 337 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,7—72,33 рубля за доллар и 87,37—88,09 рубля за евро.

Доллар торгуется на минимуме за десять месяцев, указывает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Впереди может быть цель снижения к 71,5, и сейчас рубль как будто оценен рынком в соответствии с внешним и внутренним фоном. Есть только одно но: экспорт становится менее результативным, значит, поток денег в бюджет станет меньше, а импорт не подешевеет», — комментирует эксперт.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает на такие позитивные для рубля факторы, как рост на мировых рынках и повышение нефтяных цен. «Дополнительным фактором спроса на рублевые активы продолжает выступать приближение встречи президентов России и США 16 июня, объявление которой уже снизило геополитические риски, — считает аналитик. — Есть надежды, что по итогам саммита появится прогресс в деле улучшения двусторонних отношений. Это способно оказать долгосрочную поддержку рублевым активам».



«Завтра главным событием для локального рынка станет заседание ЦБ РФ, — напоминает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — Если до майских цифр по инфляции регулятор, вероятно, выбирал бы между повышением ставки на 25 и 50 базисных пунктов, то после превышения темпами роста цен отметки в 6% заметно повысились и шансы на более агрессивный подъем ставки (например, сразу на 75 б. п.). Тем не менее мы полагаем, что ЦБ все же выберет повышение на 50 б. п., но при этом сохранит «ястребиный» сигнал к дальнейшему подъему ставки. В результате не исключено, что уже по итогам июльского заседания ключевая ставка будет повышена до верхней границы нейтрального диапазона ЦБ в 6% годовых. Рубль с лихвой успел отыграть за последние дни ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ, поэтому фактическое решение регулятора, вероятно, уже не окажет заметной поддержки российской валюте. Если риторика ЦБ и вовсе не оправдает «ястребиных» ожиданий участников рынка, то нельзя исключать локальной просадки российской валюты».