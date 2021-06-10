Идея запретить работу крупных магазинов по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод «обжечь руку, чтобы нога не так болела», заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина отметил, что регионы предлагают запретить работу торговых сетей в выходные дни и в круглосуточном режиме, что даст возможность малому и среднему бизнесу реализовывать свою продукцию.

«В России крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные… Знаете зачем? Чтобы сбалансировать конкуренцию между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Это примерно так же, как специально обжечь руку, чтобы нога не так болела», — прокомментировал инициативу Титов.

«Мы постоянно твердим о проблемах МСП, в том числе и в сфере ретейла. Начиная от кредитов, издержек и налогов, заканчивая давлением местных властей. Но закрытие крупнейших сетевиков в выходные и ночные часы к этому явно не относится», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По его словам, к такой мере можно было бы отнестись с пониманием в том случае, если бы она была мотивирована облегчением условий труда работников. «Но они как раз не против. Людям нужна работа. Всем все нравится. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП», — заключил Титов.