Продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств откроются с 16 июня, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА Новости .

«У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень — начиная с 1 октября по середину декабря», — пояснила руководитель Ростуризма.

По ее словам, это отличная возможность купить туры в сезон, когда можно по акциям раннего бронирования поехать в любой регион и еще получить кешбэк. Таким образом, можно выгодно спланировать свое путешествие на осень.

Путин поручил до 20 июня организовать расширение программы детского кешбэка Президент России Владимир Путин дал срок до 20 июня на организацию компенсации за детский отдых родителям, купившим путевки до начала действия механизма кешбэка.

«Мы рассчитываем, что нам до 2 миллиардов рублей может понадобиться на осеннее «окно», — сказала глава Ростуризма.

Ранее в рамках ПМЭФ Догузова сообщила о том, что со следующего года туристический кешбэк будет более фокусным и сконцентрированным на поддержке «низкого» сезона.

Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. При этом кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Ежегодно на эту программу будет выделяться по 5 млрд рублей.