Цены на российских курортах в среднем по рынку выросли в этом сезоне по сравнению с сезоном 2019 года на 15—20%. Такая оценка приводится в материале на сайте Ассоциации туроператоров.

По оценкам туроператоров, в целом есть несколько факторов, способных снизить стоимость номеров в гостиницах российского юга: например, погодные условия, «ковидные» ограничения.

«Но главный — конкуренция с иностранными курортами. Если в июле будет открыт въезд в Турцию или Египет (прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом), то более комфортная цена на отдых для россиян на курортах юга страны более чем вероятна», — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что стабилизация цены (при динамическом ценообразовании) на нераспроданные остатки мест в данный момент идет по Крыму, но о серьезном спаде цен речи нет. Говорить о снижении стоимости отелей в пока не распроданном июле еще рано: о темпах спроса можно будет судить ближе к концу июля.

Прогнозировать цены на бархатный сезон также пока рано, так как до него еще слишком далеко; на этот период есть только единичные бронирования. Теоретически цены могут снижаться после 15 сентября по мере понижения температуры на Черноморском побережье, рассуждают участники рынка.