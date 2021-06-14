Рубль немного укрепляется к доллару и евро в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 9:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,12 рубля, что на копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на это же время равнялся 87,305 рубля (минус 1,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,74—71,93775 рубля за доллар и 87,33—87,53 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.