Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры достигла 44 млрд рублей, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле 2021 года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом», — сказала Ломидзе. По ее словам, такая задолженность сформировалась за период с 2020 года.

«Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — отметила Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 странах есть относительно массовый спрос. Однако и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее 10% от объемов 2019 года. Между тем некоторые страны, пользующиеся массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать их без обязательного карантина по приезде.

«В числе требований к туристам, въезжающим из России, — отрицательный тест ПЦР, наличие антител к COVID-19 или подтверждение вакцинации. Такие условия для въезда россиян уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис», — уточнила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Она добавила, что ограниченная емкость отечественных курортов не позволит некоторым гражданам выехать к морю.

«Значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год. Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит волну недовольств в сложившейся ситуацией», — добавила Ломидзе.

АТОР в среду направила письмо в адрес главы оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.