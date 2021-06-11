Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений в 2020 году сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, пишет «Коммерсант» . На это обратили внимание актуарии ряда НПФ. В фонде из первой десятки было зарегистрировано в два раза меньше обращений, чем было запланировано, отмечает один из собеседников издания. Источник в другом фонде отмечает, что, несмотря на ежегодно ожидаемый прирост в 10% обращений, в 2020 году наблюдалось их снижение на 20%.

Собеседники на пенсионном рынке сходятся во мнении, что замедление количества обращений в прошлом году обусловлено пандемией. ЦБ в конце апреля прошлого года напоминал организациям, оказывающим неотложные финансовые услуги, в том числе пенсионным фондам, о необходимости предоставить возможность получения критически значимых услуг удаленно. В некоторых фондах такая опция существует — например, в «ВТБ Пенсионный фонд». Собеседники в других НПФ признаются, что у них система электронных обращений за накопительной частью пенсии заработала только в конце 2020 года.

Как пишет издание, не все граждане могли реально воспользоваться услугами цифровой приемной. Во-первых, не все представители старшего поколения имеют доступ к компьютеру и владеют компьютерной грамотностью. Во-вторых, НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований, их рассчитывает ПФР, отмечают участники рынка. Если раньше основания по основной и накопительной пенсиям совпадали, то теперь по страховой части они наступают позднее, чем по накопительной части пенсии.

Госдума запросит в ЦБ информацию о нахождении и объеме средств, перечисленных в НПФ Инициаторами поручения стали депутаты от фракции КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий.

Невозможность информирования граждан о наступлении пенсионных оснований в фондах объясняют тем, что существуют категории граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Также источники говорят о нежелании части застрахованных лиц оформлять накопительную пенсию раньше страховой, ссылаясь на то, что пенсионные активы до востребования в форме накопительной пенсии продолжают приносить доходность клиенту.

По совам экспертов, пенсионная индустрия не самая оцифрованная, а локдаун удерживал людей от походов в НПФ. Также есть недостаток серьезных информационных кампаний в пенсионной области, люди могут просто не знать или забыть, что у них наступили основания по выплате накопительной части. Возможно, что количество обращений за накопительной частью пенсии возрастет с окончанием пандемии. Но низкая осведомленность — более значимый фактор, и если фонды не начнут сами напоминать, то люди могут и дальше не вспомнить, считают эксперты.