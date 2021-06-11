Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила Минтруд РФ включить фитнес-услуги в потребительскую корзину, это позволит акцентировать внимание на важности систематических занятий спортом. Об этом говорится в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова за подписью президента АОФИ Ольги Киселевой.

«Просим вас рассмотреть возможность включения в потребительскую корзину фитнес-услуг, что полностью соответствует как запросам потребителей, так и положениям указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» об увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Ассоциация отмечает рост спроса на физкультурно-оздоровительные услуги фитнес-клубов. Включение фитнес-услуг в потребительскую корзину как инструмента определения объема продуктов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его деятельности, «позволит акцентировать внимание граждан, предприятий и ведомств на важности систематических занятий спортом для каждого человека и страны», полагают в АОФИ.

«Понимая, что такая инициатива требует внесения изменений в законодательные акты, выражаем свою готовность включиться в работу и предоставить все необходимые данные и экспертную оценку», — говорится в письме.

Как отметила Киселева в беседе с ТАСС, сейчас фитнес «уже не премиальная история», безлимитное посещение может стоить от 500 рублей в месяц. «От 500 рублей в месяц, по 6 (тыс.), по 7 (тыс.), по 8 тыс. рублей в год — вполне себе членство в нормальном функциональном фитнес-клубе может быть. Может быть и дороже, но это выбор клиента, то есть человек может за минимальную границу — за 8 тыс. рублей в год — вполне себе тренироваться», — сказала она.

Таким образом, при включении фитнес-услуг в потребительскую корзину, ее стоимость может вырасти на 500 рублей в месяц при безлимитном посещении. Если человек будет посещать спортзал «хотя бы раз в неделю, то это будет еще меньше», уточнила Киселева.