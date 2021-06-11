Управления департамента информбезопасности (ДИБ) ЦБ, на которые был разделен FinCERT, с начала реформы получили лишь двух из трех своих руководителей — в центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется FinCERT) и в центр взаимодействия и реагирования, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В ЦБ подтвердили, что руководители этих подразделений ДИБ уже назначены, без руководства остается управление надзора и наблюдения.

Кадровые проблемы стали одним из факторов заметного снижения активности FinCERT. По словам собеседников, за полгода существенно сократилось количество рассылаемых службой информационных бюллетеней, в которых в том числе подробно разбирались случаи атак на кредитные организации. Также в банках отмечали и заметное падение качества предоставляемой информации.

СМИ: реформа ФинЦЕРТа оставила банки без информационной поддержки Снизилось не только число рассылаемых бюллетеней, но и качество информации в них: стало меньше данных об атаках на кредитные организации и используемых схемах.

По словам источника, многим известным московским специалистам предлагали возглавить вновь сформированные управления, но никто не согласился. Среди причин основными назывались невысокая зарплата при большой ответственности и заметно урезанные полномочия. В результате, как говорят эксперты, знакомые с ситуацией, управления возглавили специалисты из регионов. Но при их общей штатной численности в 62 человека сейчас не хватает около 30% сотрудников.

Как рассказал эксперт, знакомый с проблемой, хороших специалистов на рынке мало — если помогать поднадзорными идти, отталкиваясь от рисков, то нужны специалисты с головой, а при таком подходе, какой был в последнее время, активность может быть только в том, чтобы всех по нормативам прижимать. По словам участников рынка, судя по тому, что за полгода не удалось полностью сформировать штат, в ЦБ ищут именно специалистов. Так, все, кто приходит работать в Центробанк, а особенно в ДИБ, проходят очень серьезную проверку, и можно предположить, что быстро кадровая проблема службы решена не будет.