Европейский центральный банк улучшил экономические прогнозы для еврозоны, но при этом заявил о продолжении агрессивной денежно-кредитной политики, просигнализировав о возможном расхождении его курса с курсом Федеральной резервной системы США, которая может приступить к сворачиванию чрезвычайных мер поддержки уже на следующей неделе.

На пресс-конференции в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что ожидает сильного восстановления экономической активности на континенте по мере наращивания темпов вакцинации и открытия магазинов и ресторанов.

В то же время она предупредила, что Европа отстает в восстановлении от США, отметив, что более одного из семи европейцев по-прежнему не имеют работы или остаются в неоплачиваемом отпуске. В США годовая инфляция в мае подскочила до 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет, тогда как в еврозоне инфляция составляет всего 2%.

США и еврозона «имеют совершенно разные исходные позиции, с разными масштабами налогово-бюджетного стимулирования», сказала Лагард.

Если экономика США уже восстановилась до предкризисного уровня и, возможно, даже превысила его, то еврозона вернет позиции, утерянные за время пандемии, только в следующем году.

Лагард сказала, что руководство ЕЦБ пока не обсуждало замедление темпов покупок облигаций, добавив, что такое обсуждение было бы преждевременным. Представители руководства ФРС, наоборот, последнее время сигнализируют о готовности поднять тему сворачивания стимулирования на заседании 15—16 июня.

