Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов. Соответствующее заявление Центрального банка Кубы было представлено в четверг в эфире государственного телевидения республики.

«Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, <...> было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, — говорится в заявлении. — С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США».

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент — 1 доллар, или 24 кубинских песо. С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара — 24 кубинских песо.