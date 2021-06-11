Германские семьи с низким доходом будут получать с августа текущего года ежемесячную выплату в размере 100 евро на каждого ребенка. Такая мера государственной поддержки будет принята 11 июня на заседании бундестага, сообщает агентство DPA.
Как указывает агентство, выплата является частью программы по смягчению для детей и подростков последствий действующих в ФРГ длительный период ковидных ограничений. На указанную программу, по данным DPA, правительство выделит 2 млрд евро. Отмечается, что для получения госвыплаты большинству семей не нужно будет подавать никаких заявлений.
«Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы все дети могли насладиться беззаботным летом после трудностей, которые принесла пандемия коронавируса», — сообщила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, которая до конца полномочий нынешнего созыва бундестага исполняет обязанности министра по делам семьи. «С помощью выплаты в размере 100 евро каждый ребенок из семей с низким доходом сможет заниматься любимым досугом и наверстать упущенное. Деньги могут быть потрачены на праздничные, спортивные и досуговые мероприятия в зависимости от желания и настроения», — добавила она.
Во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что правительство Германии согласилось продлить до конца сентября программу финансовой поддержки компаний и частных предпринимателей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его информации, в правительстве также считают необходимым создать специальные экономические стимулы, способствующие скорейшему открытию предприятий и компаний.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил мнение, что программу госпомощи компаниям и частным предпринимателям в связи с пандемией следует продлить до конца 2021 года. С весны 2020-го Германия в общей сложности потратила 300 млрд евро на смягчение последствий пандемии.