Германские семьи с низким доходом будут получать с августа текущего года ежемесячную выплату в размере 100 евро на каждого ребенка. Такая мера государственной поддержки будет принята 11 июня на заседании бундестага, сообщает агентство DPA .

Как указывает агентство, выплата является частью программы по смягчению для детей и подростков последствий действующих в ФРГ длительный период ковидных ограничений. На указанную программу, по данным DPA, правительство выделит 2 млрд евро. Отмечается, что для получения госвыплаты большинству семей не нужно будет подавать никаких заявлений.

«Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы все дети могли насладиться беззаботным летом после трудностей, которые принесла пандемия коронавируса», — сообщила министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт, которая до конца полномочий нынешнего созыва бундестага исполняет обязанности министра по делам семьи. «С помощью выплаты в размере 100 евро каждый ребенок из семей с низким доходом сможет заниматься любимым досугом и наверстать упущенное. Деньги могут быть потрачены на праздничные, спортивные и досуговые мероприятия в зависимости от желания и настроения», — добавила она.

Во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что правительство Германии согласилось продлить до конца сентября программу финансовой поддержки компаний и частных предпринимателей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его информации, в правительстве также считают необходимым создать специальные экономические стимулы, способствующие скорейшему открытию предприятий и компаний.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил мнение, что программу госпомощи компаниям и частным предпринимателям в связи с пандемией следует продлить до конца 2021 года. С весны 2020-го Германия в общей сложности потратила 300 млрд евро на смягчение последствий пандемии.