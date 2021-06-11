Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,31% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 839,45 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,53% и равнялся 1 686,29 пункта.

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Внешний фон в пятницу можно назвать слабо позитивным, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «После нашего закрытия фондовая Америка выросла. Слабо прибавляют американские фьючерсы сегодня с утра, нефть торгуется выше 72 долларов за баррель. Поэтому ждем роста индекса Мосбиржи с открытием торгов», — проясняет он.

По мнению эксперта, сегодня вновь нужно делать ставку на металлургов. «Снижение мировых цен на сталь носило временный характер и было вызвано небольшой фиксацией прибыли спекулянтами на заявлении китайских властей о намерении бороться с ростом цен на сырьевые ресурсы и проведением антимонопольного расследования в отношении китайских сталеваров. Сейчас этот фактор уже отыгран», — комментирует аналитик.



В целом же, резюмирует он, восходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе, но волатильность торгов в ближайшие дни повысится.