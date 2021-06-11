Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 9 июня составил 130 млн долларов против притока в 110 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Чистые притоки в российские акции и облигации за неделю составили 130 миллионов долларов против 110 миллионов долларов на предыдущей неделе — лучший результат во втором квартале 2021 года», — говорится в обзоре.

Как уточняется, чистый приток капитала в российские акции (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) за неделю по 9 июня составил 100 млн долларов, а в российские облигации (также с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) — 30 млн.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
TCS Group Holding PLC
+305.73%
Купить
Лензолото
+232.43%
Купить
Варьеганнефтегаз
+198.16%
Купить
Ашинский Метзавод
+169.51%
Купить
ПИК ГК
+162.48%
Купить
Смотреть все предложения