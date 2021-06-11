Мировое потребление нефти восстановится на докризисном уровне к концу 2022 года, впервые превысив отметку 100 млн баррелей в сутки (б/с), следует из поступившего в ТАСС июньского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). При таком сценарии нефтеэкспортерам из соглашения ОПЕК+ придется ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить спрос, отметили в агентстве.

По прогнозам экспертов МЭА, в 2021 году глобальный спрос на нефть увеличится на 5,4 млн б/с, а в 2022-м — еще на 3,1 млн б/с. «Потребление нефти продолжит восстанавливаться и, если никаких изменений не произойдет, то к концу 2022 года достигнет 100,6 млн б/с», — говорится в отчете. Таким образом, мир вернется на «докризисный уровень спроса».

«Первый взгляд на 2022 год подтверждает прежние наблюдения о том, что странам ОПЕК+ следует открыть краны, чтобы глобальный рынок нефти был адекватно обеспечен поставками», — констатировали в МЭА.

Согласно отчету, активное восстановление спроса на нефть подстегнет производящие нефть страны увеличить предложение, в 2022 году поставки стран, не входящих в ОПЕК+, вырастут на 1,6 млн б/с против 0,7 млн б/с в 2021-м.

«Удовлетворение растущего потребления нефти вряд ли станет проблемой», — уверены в МЭА. Даже после восстановления добычи на 2 млн б/с в мае — июле у стран из союза ОПЕК+ все равно остается 6,9 млн б/с незадействованных эффективных мощностей. Если санкции с Ирана будут сняты, то это в короткие сроки вернет на рынок 1,4 млн б/с.

Лидером по восстановлению предложения в 2022 году станут США, на которые придется более 0,9 млн б/с роста предложения. Наращивать поставки нефти также будут Канада, Бразилия и Норвегия.