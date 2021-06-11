Банкноты и монеты Банка России должны приниматься по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории Российской Федерации. О действующих нормах законодательства кредитным организациям напомнил Банк России .

Регулятор выявил, что некоторые банки устанавливают комиссии за прием и пересчет монет при проведении этих операций. Банк России считает такую практику недопустимой.

«Прием монет для зачисления на счета или при переводах, а также их пересчет являются обязанностью банка и не создают для клиента какой-либо выгоды или иного полезного эффекта. Таким образом, эти операции нельзя рассматривать как отдельную самостоятельную услугу, за которую клиент банка обязан дополнительно заплатить», — уточнил регулятор.