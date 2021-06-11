Рынок загородного жилья не готов предложить покупателям достойный выбор ликвидных объектов по адекватной цене — их раскупают быстрее, чем строят новое жилье, пишет «Финансовая газета» . По словам директора департамента загородной недвижимости Knight Frank Олега Михайлика, в Подмосковье новые поселки не появляются уже 3,5 года. Объем предложения на первичном рынке тоже сокращается на протяжении всего этого времени.

Продавцы не спешат начинать новые проекты: цена продажи не успевает за ростом расходов на строительство новых объектов. По словам директора компании «Аргус-Эко» Ивана Германова, строительство загородных домов перестает быть выгодным бизнесом: попытка переложить растущие цены на покупателя приводит к тому, что срок экспонирования объектов увеличивается. Они не торопятся раскупать коттеджные поселки «в чистом поле». Качественный поселок способен возвести не каждый девелопер.

Спрос на загородное жилье вырос за год в полтора раза На этом фоне в большинстве крупных городов России отмечается дефицит ликвидного и наиболее популярного предложения.

Также в этом году покупатели проявляют быстро растущий интерес к земельным участкам. Объявления о продаже участков просматривают 23% посетителей сайта компании «Циан», тогда как на долю таунхаусов приходится всего 3% просмотров. Реальный спрос на земельные участки растет медленнее: он увеличился всего на 5 п. п. по сравнению с прошлым годом. Покупатели стали внимательнее относиться к современным решениям, использованным при строительстве: эргономике пространства, экологичности материалов и эффективному энергосбережению. Вторым важным фактором выбора становится сочетание уединения с максимально удобной транспортной доступностью.

В целом спрос на объекты загородной недвижимости, по данным «Авито Недвижимость», распределяется так: 66% всех запросов пользователей приходятся на дома, 28% — на дачи, 5% — на коттеджи, 1% — на таунхаусы. Оптимальным же загородным объектом, по мнению экспертов, сейчас становится дом площадью 100–200 кв. м. Средняя стоимость дома в целом по России, по подсчетам «Циан», сейчас составляет 7 млн рублей. Без учета домов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга — 5,9 млн рублей. Главным трендом 2021 года в загородной недвижимости становится спрос на жилье в курортных регионах.