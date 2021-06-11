«Ингосстрах» запускает комплексный продукт «Рантье», предусматривающий страхование рисков, связанных со сдачей квартиры в аренду.



По данным аналитиков рынка недвижимости, объем арендного предложения в Москве вырастет в 2021 году приблизительно на 20%. При этом в связи с отменой карантина владельцы жилья снова становятся строже в оценке потенциальных арендаторов. В стремлении избежать порчи имущества или резкого прекращения исполнения обязательств арендодатели стараются выбрать максимально надежных квартиросъемщиков, но полностью оградить себя от непредвиденных обстоятельств получается не всегда. С запуском нового продукта «Рантье» от «Ингосстраха» у арендодателей появилась возможность минимизировать расходы на возмещение ущерба при наступлении страхового случая в пределах, предусмотренных договором страхования.

Страховая программа «Рантье» распространяется на гражданскую ответственность квартиросъемщика перед арендодателем за непреднамеренную порчу имущества, а также на ответственность квартиросъемщика и арендодателя перед соседями и другими третьими лицами за причинение вреда их жизни, здоровью или имуществу при использовании квартиры. Кроме того, полис предусматривает страховую защиту в случае полного или частичного прекращения арендной платы или простоя квартиры из‐за неожиданного съезда арендатора, а также включает в себя пакет актуальных имущественных рисков, таких как пожар (в том числе по причине короткого замыкания), взрыв, повреждение водой, механические повреждения, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и теракты.

Арендодатель может принять решение отказаться от депозита (гарантийного взноса), так как при наступлении страхового случая возмещение возьмет на себя страховая компания. Стоимость страхового полиса может составлять от 15,7 тыс. до 50,9 тыс. рублей в год — в зависимости от его наполнения, при этом риски будут застрахованы на сумму от 1,12 млн до 8,2 млн рублей соответственно. Владелец жилья сможет по своему усмотрению расширить выбор квартиросъемщиков и рассмотреть, к примеру, семьи с маленькими детьми или животными. У арендатора, в свою очередь, появится возможность защитить свои финансы в случае возникновения неприятных ситуаций, которые зачастую происходят не по его вине, но влекут за собой значительные расходы.

За получением полной информации об условиях продукта, в том числе имеющихся ограничениях, а также по вопросам оформления договора страхования «Рантье» можно обратиться в контакт-центр «Ингосстраха» или в офисы продаж компании. В настоящее время на страхование принимаются квартиры, расположенные в крупных городах: в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Уфе, Волгограде, Воронеже, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону, Перми, Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, а также в Тюмени и Липецке.

«Отношения арендатора и арендодателя сопряжены с огромным количеством рисков: залили соседи, кто-то по неосторожности разбил дорогую вещь — непредвиденные ситуации возникают постоянно. «Ингосстрах» предложил удобный и надежный страховой продукт, позволяющий защитить финансовые интересы сторон в рамках условий, предусмотренных договором страхования», — комментирует заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.