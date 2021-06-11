Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Росбанк предлагает новым клиентам — посетителям портала Банки.ру вклад «150 лет надежности» на специальных условиях. Для оформления депозита с повышенной ставкой нужно подать заявку на Банки.ру и получить промокод. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 2,5 млн рублей. Доходность зависит от срока размещения средств: чем больше срок, тем выше процентная ставка. При открытии вклада на девять месяцев доходность по нему составит 5%, на год — 5,5%, на полтора года — 5,75%, на три года — 6,5% годовых. Вклад сберегательный — дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Накопленные проценты выплачиваются в конце срока. Открыть вклад могут клиенты, у которых на дату обращения в течение последних 30 дней отсутствуют счета в Росбанке. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Почта Банк запустил вклад «Горячий сезон». Вклад ориентирован на привлечение небольших сумм — до 200 тыс. рублей. Его можно открыть на любую сумму, однако только при размещении до 200 тыс. рублей будет начисляться ставка 5,25% годовых, свыше 200 тыс. — 0,01% годовых. Вклад открывается на один год, без пополнений и снятий. Проценты выплачиваются в конце срока. Клиент может открыть только один вклад «Горячий сезон».

Экспобанк предлагает повышенные ставки по вкладу «Летний» при открытии депозита онлайн. Доходность составляет до 6,91% годовых в рублях с учетом капитализации процентов. Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ВТБ запускает акцию «Время — деньги!». Согласно условиям, клиенты, открывшие с 10 июня по 10 июля вклад «Новое время» на срок 181 день, смогут получить дополнительную доходность в 0,4 процентного пункта. Максимальная доходность для таких клиентов вырастет до 5,7%. Минимальная сумма размещения средств составляет 30 тыс. рублей при открытии в отделении и 1 тыс. рублей — при открытии онлайн. Поощрение клиентам в виде надбавки к процентной ставке будет перечислено участнику акции в период с 18 до 29 октября 2021 года.

Банк «Русский Стандарт» повысил ставки по двум рублевым вкладам. «Хороший вклад» (на 360, 540, 720 дней) открывается под 5,3—5,5% годовых (ранее — под 4,8—5,2%). Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. По вкладу «Пенсионный доход» (на 181, 360, 390, 540 и 720 дней) процентные ставки составляют 4,5—5,8% годовых (прежде — 4,5—5,2%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. Оба депозита можно пополнять.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Мед». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Процентная ставка на 182 дня составляет 5%, на 367 дней — 5,5%, на 500 дней — 6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Автоградбанк ввел вклад «Летнее настроение». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 460 дней. Доходность составляет 4,75% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежеквартально на текущий счет. При досрочном расторжении договора ставка сохраняется за каждые полные 30 дней хранения средств.

Банк «Международный Финансовый Клуб» повысил ставки по вкладу «МФК Выгодный». Доходность депозита составит 5,5—6,35% годовых (вместо 5,4—6,1%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки привлечения средств — шесть, 12 и 24 месяца. Дополнительные взносы возможны только в первые три дня с даты заключения договора. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Условием открытия вклада является отсутствие действующего вклада «МФК Выгодный».

ОТП Банк предлагает новый накопительный счет «Копилка» со ставкой до 5% годовых для клиентов, у которых к 7 июня 2021 года нет накопительных счетов с остатком более 1 тыс. рублей. Ставка накопительного счета прогрессивная и увеличивается в зависимости от остатка на счете «Копилки»: чем больше сумма на счете, тем выше процентная ставка. Проценты по остатку на счете зачисляются в последний день месяца. Условия действуют во всех регионах присутствия банка, кроме Омска. Клиентам ОТП Банка в Омске доступна единая ставка 5% начиная от суммы в 50 тыс. рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Райффайзенбанк повысил ставку по вкладу «Фиксированный». Величина ставки зависит от срока размещения средств. Максимальная ставка выросла с 3% до 4,05% — для этого деньги должны находиться на счете полтора-два года. «Фиксированный» предлагает разные ставки в зависимости от срока — можно выбрать комфортный формат с предсказуемым результатом в зависимости от финансовой стратегии.

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по регулярным вкладам и возобновил прием депозита «Специальный». Летнее предложение банка «Ренессанс Кредит» — вклад «Специальный» со сроком 400 и 550 дней, максимальная ставка по которому составляет 6,15% годовых». По депозиту «Доходный» на сроки 91, 367, 400 и 550 дней максимальная ставка теперь составляет 5,75% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Накопительный» равна 5% годовых, а по вкладу «Без границ» — 4,75% годовых.

Енисейский Объединенный Банк повысил ставки по вкладам до 5,45%. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Максимальная доходность предусмотрена для вклада «Основа», пополнение и снятие невозможны. Вклады «Структура» и «Баланс» пополняемые, сумма пополнения — от 1 тыс. рублей. Расходные операции допускаются. Для пенсионеров и жителей северных территорий действуют программы лояльности.