Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий АО «Почта России» выпускать облигации без определения срока их погашения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет. Принятый закон снимает это ограничение для Почты России: АО становится полным правопреемником ФГУП, и таким образом срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.

Ранее президент РФ поручил правительству вместе с Почтой России проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, которые можно получить, выпустив, в частности, бессрочные облигации.