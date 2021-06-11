Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий АО «Почта России» выпускать облигации без определения срока их погашения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет. Принятый закон снимает это ограничение для Почты России: АО становится полным правопреемником ФГУП, и таким образом срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.
Ранее президент РФ поручил правительству вместе с Почтой России проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, которые можно получить, выпустив, в частности, бессрочные облигации.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить