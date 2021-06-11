ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 12 июня.

Курс доллара понизился на 51,77 копейки, составив 71,6797 рубля (72,1974 рубля на 11 июня). Курс евро снизился на 47,91 копейки, до 87,3274 рубля (87,8065 рубля на 11 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 15:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился менее чем на 1 копейку и составил 71,77 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 27 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,06 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,55—71,94 рубля за доллар и 86,95—87,56 рубля за евро.