На рынке микрофинансирования увеличивается доля компаний, которые возвращаются к положительной динамике после сложного 2020 года. К такому выводу приходит Центробанк в информационном материале «Тенденции микрофинансового рынка в I квартале 2021 года» .

В I квартале чуть более половины всех микрофинансовых организаций (52%) показали рост портфеля.

За первые три месяца 2021 года общий портфель микрозаймов прибавил 8%, что немного опережает динамику за аналогичные периоды 2018—2020 годов. «Одной из причин является реализация отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности. Драйвером роста рынка в основном выступают крупные игроки», — отмечает регулятор.

При этом доля просроченной задолженности в портфеле в I квартале снизилась на 0,2 процентного пункта и составила 28,7%.

Несмотря на то что драйвером являются в основном крупные игроки, на рынке МФО сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка.

В обзоре указано, что в I квартале 2021 года темп ухода МФО с рынка замедлился по сравнению со второй половиной 2020-го, когда более активно выбывали микрокредитные компании — в том числе из-за несоответствия новым требованиям к минимальному значению собственных средств (минимальный капитал с 1 июля 2020 года — 1 млн рублей). Как свидетельствует инфографика ЦБ, за три первых месяца этого года на рынке стало на 62 организации меньше (в IV квартале 2020-го — на 163). По состоянию на 31 марта 2021 года действуют 36 микрофинансовых компаний и 1 287 микрокредитных компаний (на 31 декабря 2020-го было 37 МФК и 1 348 МКК).



В числе прочего Центробанк сообщает, что за I квартал 2021 года на МФО поступило 7,3 тыс. жалоб — на 27,7% больше, чем за I квартал 2020-го. Число жалоб на 1 тыс. заключенных договоров выросло до 0,75. Отчасти это связано с ростом числа жалоб в категории «навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа» — доля категории составила 16%. Доля самой крупной категории жалоб — «совершение действий, направленных на возврат задолженности» — продолжает снижаться, она составила 25% (минус 10 п. п. по сравнению с I кварталом 2020 года). Доля обоснованных жалоб оценивается в 16% от общего количества (в сопоставимом периоде прошлого года — 19%).