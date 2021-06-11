В связи с окончанием срока действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни, заключенных в 2018 году, увеличением смертности из-за пандемии и ростом страховых бонусов объем выплат в сегменте страхования жизни в 2021 году может достичь 300 млрд рублей, что будет рекордным значением за всю новейшую страховую историю. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства «Страхование жизни: тенденции и прогнозы на 2021 год».

Эксперты отмечают, что после неудачного для страховщиков жизни 2019 года сегмент вернулся в зону роста. Рост премий обеспечен положительной динамикой во всех сегментах, однако максимальный прирост премий показало накопительное страхование жизни (плюс 17 млрд рублей) и страхование жизни и здоровья заемщиков (плюс 3 млрд рублей). На фоне отрицательной динамики ВВП объем брутто-премий в целом по сегменту вырос на 21,1 млрд рублей (плюс 5,2%), объем премий нетто (за вычетом комиссионного вознаграждения) — на 16,2 млрд рублей.

Согласно исследованию, в 2020 году страховщики жизни восстановили продажи, переключившись с инвестиционного на накопительное страхование жизни. Структура сегмента страхования жизни меняется в сторону увеличения доли накопительного страхования (35% по итогам 2020 года), при этом часть договоров инвестиционного страхования жизни стала отражаться в отчетности как НСЖ. На ИСЖ пока приходится более половины премий, но изменение регулирования приведет к тому, что в течение нескольких лет этот продукт перестанет быть массовым и займет нишу среди других инвестиционных предложений.

«Рост премий по итогам 2021 года составит около 5% за счет накопительного страхования жизни и страхования заемщиков. Позитивное влияние на динамику премий в 2021 году по-прежнему будут оказывать активная позиция банков в продажах страховых продуктов, а также невысокие ставки по депозитам. Прогнозируется рост спроса на долгосрочные продукты с гарантированной доходностью. Сегмент кредитного страхования в первой половине года будет поддержан программой льготной ипотеки и ростом объема потребительских кредитов», — отмечается в обзоре.

Страхование жизни активно развивается в основном в Москве и Дальневосточном федеральном округе. Количество договоров, заключенных физическими лицами, в расчете на 100 тыс. человек населения только в шести регионах по итогам 2020 года превышало 3 тыс., в десяти регионах это количество было меньше 1 тыс. При этом шесть регионов с наименьшим распространением страхования жизни находятся в Северо-Кавказском федеральном округе. Это объясняется низким уровнем жизни, высокой долей негородского населения, а также менее широкой сетью отделений банков — основных продавцов продуктов страхования жизни.