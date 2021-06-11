Росбанк предлагает новым клиентам — посетителям портала Банки.ру вклад «150 лет надежности» на специальных условиях. Для оформления депозита с повышенной ставкой нужно подать заявку на Банки.ру и получить промокод.

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 2,5 млн рублей. Доходность зависит от срока размещения средств: чем больше срок, тем выше процентная ставка. При открытии вклада на девять месяцев доходность по нему составит 5%, на год — 5,5%, на полтора года — 5,75%, на три года — 6,5% годовых.



Вклад сберегательный — дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Накопленные проценты выплачиваются в конце срока.

Открыть вклад могут клиенты, у которых на дату обращения в течение последних 30 дней отсутствуют счета в Росбанке.



При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Росбанк занимает 11-е место среди банков России по объему активов и 15-ю строчку в «Народном рейтинге» Банки.ру. Банк входит в систему страхования вкладов — денежные средства на счете клиента застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей включительно. Надежность банка подтверждена российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» («ruAAA»).

Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Иркутске и других городах России.

«Доступная минимальная сумма вклада, выбор срока размещения депозита, широкая филиальная сеть банка», — перечисляет достоинства депозита эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

