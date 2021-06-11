Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны раскрывать клиенту информацию о пенсионном договоре до его подписания: в ключевом информационном документе, который будет предоставляться клиенту НПФ до заключения договора, — паспорте финансового продукта — будут в понятной и доступной форме изложены все основные особенности и риски. Это предусматривает базовый стандарт защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов , который утвердил Банк России.

Как уточняют в ЦБ, новации коснутся как договоров обязательного пенсионного страхования (ОПС), так и договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и не коснутся вкладчиков и участников программ досрочных и корпоративных негосударственных пенсий.

Стандарт устанавливает требования к условиям договоров НПФ с агентами, чтобы исключить недобросовестные практики в их работе. Так, согласно договору, вознаграждение агенту может выплачиваться только за добросовестно исполненные обязательства, например, только после проверки фондом достоверности данных о клиенте. Сейчас агенты могут сопровождать договоры ОПС и НПО, заключать договоры НПО, обеспечивать поступление в фонд пенсионных взносов (в 2020 году был принят закон, запрещающий агентам заключать договоры ОПС). Также договор должен содержать положения об ответственности агента, а фонд будет контролировать, как агент исполняет свои обязательства.



Базовый стандарт также определяет правила взаимодействия НПФ с клиентами, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений. Документ разработан саморегулируемыми организациями (Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов и Ассоциацией негосударственных пенсионных фондов), соблюдать его должны будут все фонды. Большинство положений стандарта вступают в силу по истечении 90 дней после его опубликования на сайте Банка России.