Быстрый рост цен на определенные группы товаров носит, по мнению Центробанка РФ, временный характер. Как сообщила журналистам на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, почти кратное изменение цен на некоторые товары связано с повышенным потребительским спросом в смежных областях.

В частности, существенно превышающий текущую инфляцию рост цен на рынке стройматериалов связан, по словам Набиуллиной, с вызванным льготной ипотекой ажиотажным спросом на недвижимость.

«Мы уже выражали озабоченность в связи с тем, что спрос на ипотеку носит где-то ажиотажный характер и приводит к росту цен. Параллельно это отражается в смежных отраслях, связанных со спросом на мебель, стройматериалы и так далее. И это приводит к росту цен, если предложение не успевает подстроиться. А мы видим, что оно не успевает. Поэтому мы говорим, что эта незначительная часть инфляции носит спросовый характер», — пояснила Набиуллина.



Глава ЦБ отметила, что подобный дисбаланс может быть сглажен за счет снижения общего уровня инфляции, когда у производителей и продавцов будет меньше возможностей перекладывать рост издержек на рост цен.